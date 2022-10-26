Врачи екатеринбургской ГКБ № 40 спасли жизнь пациента с редкой формой рака

«Сложная двусторонняя поэтапная операция сохранила жизнь и работоспособность нашему пациенту. При удалении новообразования в непосредственной близости от сонной артерии возможна большая кровопотеря. Нам полностью удалось её избежать благодаря эмболизации — закупорке кровеносных сосудов, питающих опухоль», – рассказала кандидат медицинских наук, заведующая отделением сосудистой хирургии ГКБ № 40 Алла Лещинская.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге врачи городской клинической больницу №40 спасли 30-летнего пациента от редкой формы рака. У молодого человека сразу два злокачественных новообразования поразили сосуды сонной артерии, которые обеспечивают приток крови к головному мозгу, из-за чего потребовалось хирургическое вмешательство.Операцию хирурги проводили в два этапа с интервалом в полтора месяца. Для лечения пациента была создана мультидисциплинарная бригада врачей. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.