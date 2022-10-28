Определились победители VI «Кубка УГМК-2022» по настольному теннису в Свердловской области

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Теннисист из Казани Дамир Ахметсафин и Мария Тайлакова, представляющая Самару, стали победителями Международного турнира по настольному теннису «Кубок УГМК», который с 28 по 30 октября проходил в посёлке Балтым в Свердловской области.В турнире принимали участие 32 юниора и 32 юниорки. Самому старшему участнику соревнования 21 год. Победители и призеры были награждены денежными призами.Первая ракетка России Элизабет Абраамян из Нижнего Новгорода, как и годом ранее, не сумела пробиться в финал турнира, проиграв в полуфинале Екатерине Зироновой со счётом 4:3. Во втором матче 1/2 финала Тайлакова переиграла победительницу «Кубка УГМК - 2021» Ольгу Вишнякову из Санкт-Петербурга – 4:1.В итоге в матче за золото турнира встретились две спортсменки из Самары. Со счетом 4:2 победу одержала Мария. Зиронова второй год подряд стала серебряным призером турнира.«У юниоров в первом полуфинале дня теннисист УГМК Владислав Макаров уверенно переиграл Глеба Иванова из Санкт-Петербурга – 4:1, а затем Дамир Ахметсафин с таким же счетом одолел другого представителя нашего клуба Максима Кабуркина», – рассказали в пресс-службе УГМК.В решающей игре Ахметсафин одержал верх над Макаровым - 4:0.«"Кубок УГМК" – это уже знак качества: сильнейшие теннисисты, напряженные встречи и отличная организация. С каждым годом всё большее количество спортсменов хочет принять участие в нашем турнире. В этом году у нас очень серьезный состав участников, особенно среди девушек – это лучшие спортсменки страны. Наблюдать за играми было очень приятно», – сказал турнир директор Клуба настольного тенниса УГМК Дмитрий Балаченков.