Авиакомпания «Россия» запускает рейсы из Екатеринбурга в Египет

«Авиакомпания "Россия" (Группа Аэрофлот) завершила подготовку к осенне-зимнему периоду навигации. Маршрутная сеть авиакомпании будет расширена полетами в Египет и Турцию из аэропортов Казани и Екатеринбурга», — говорится в сообщении.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Авиакомпания «Россия» запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Об этом говорится на официальном сайте компании. Также рейсы в Египет появились в расписании аэропорта Кольцово.Первые полёты в Шарм-эль-Шейх начинается уже сегодня, 31 октября. Рейсы будут по этому направлению будут выполняться по понедельникам и четвергам. Полёты в Хургаду, стартуют завтра, 1 ноября. Их будут выполняться по вторникам и субботам.