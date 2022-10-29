Напугавшую жителей Кушвы кричащую женщину увезли на скорой

09.54 Понедельник, 31 октября 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области в городе Кушва горожане стали очевидцами странного приступа местной жительницы. Раздетая до трусов женщина, схватившись за живот, каталась по асфальту и болезненно кричала.

Видео с произошедшего опубликовал паблик «Инцидент Нижний Тагил». На заснятых кадрах видно, как прохожие растерянно стоят рядом, не зная как можно помочь женщине. Со слов очевидца, женщина кричала «не подходите ко мне».

«Прохожие вызвали скорую, которая забрала её с собой. На сколько мне известно, это молодая мама. У девушки имеется маленький ребёнок», – рассказала паблику горожанка.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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09:24 В садовом товариществе в Екатеринбурге сгорел частный дом
21:10 Пропавшую 29 октября 14-летнюю девочку нашли в Верхней Пышме
18:03 В Свердловской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя
17:39 В аварии под Серовом с участием трёх автомобилей пострадали два человека
17:09 В Алапаевске неизвестный нарисовал свастику на здании мэрии
15:48 В полиции Екатеринбурга пообещали привлечь к ответственности мужчину, избившего в магазине женщину
15:09 Более 22 миллионов сеянцев сосны и ели высадили свердловские волонтёры
14:04 На 75% вырос спрос на водителей в Свердловской области
13:05 В Свердловской области ищут двух мужчин 55 и 59 лет
12:02 Жители Юго-Западного района в уральской столице пожаловались на крыс
11:08 В результате пожала в Юго-Западном районе Екатеринбурга сгорели три садовых дома
09:59 В Среднеуральске ищут 14-летнюю девочку, пропавшую 29 октября
18:33 В Юго-Западном районе Екатеринбурга загорелись два садовых дома
18:00 В уральской столице жительница ЖК «Малевич» напала на охранника
16:56 В Каменске-Уральском ищут 39-летнего мужчину, пропавшего 2 октября
15:02 Синоптики вновь продлили предупреждение о пожарной опасности в Свердловской области
14:24 Задержанного зампрокурора Ленинского района Екатеринбурга арестовали на 2 месяца
14:02 В трёх городах Свердловской области повысят стоимость проезда
13:29 Два крупных пожара произошли ночью в Свердловской области
12:23 В Екатеринбурге выставили на аукцион переход между домами
11:42 В столице Урала преподаватель колледжа проверил прочность каски на студенте
10:26 Охранников екатеринбургского бара подозревают в нападении на посетителей
21:36 Жителя Горного Щита будут судить в Екатеринбурге за ДТП со смертельным исходом
21:08 Музей истории Екатеринбурга присоединится к празднованию Хэллоуина
20:49 Уфимский видеоблогер напомнил о нашумевшей свердловской резне
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