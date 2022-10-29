Напугавшую жителей Кушвы кричащую женщину увезли на скорой
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области в городе Кушва горожане стали очевидцами странного приступа местной жительницы. Раздетая до трусов женщина, схватившись за живот, каталась по асфальту и болезненно кричала.
Видео с произошедшего опубликовал паблик «Инцидент Нижний Тагил». На заснятых кадрах видно, как прохожие растерянно стоят рядом, не зная как можно помочь женщине. Со слов очевидца, женщина кричала «не подходите ко мне».
Видео с произошедшего опубликовал паблик «Инцидент Нижний Тагил». На заснятых кадрах видно, как прохожие растерянно стоят рядом, не зная как можно помочь женщине. Со слов очевидца, женщина кричала «не подходите ко мне».
«Прохожие вызвали скорую, которая забрала её с собой. На сколько мне известно, это молодая мама. У девушки имеется маленький ребёнок», – рассказала паблику горожанка.
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