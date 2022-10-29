Напугавшую жителей Кушвы кричащую женщину увезли на скорой

«Прохожие вызвали скорую, которая забрала её с собой. На сколько мне известно, это молодая мама. У девушки имеется маленький ребёнок», – рассказала паблику горожанка.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в городе Кушва горожане стали очевидцами странного приступа местной жительницы. Раздетая до трусов женщина, схватившись за живот, каталась по асфальту и болезненно кричала.Видео с произошедшего опубликовал паблик «Инцидент Нижний Тагил». На заснятых кадрах видно, как прохожие растерянно стоят рядом, не зная как можно помочь женщине. Со слов очевидца, женщина кричала «не подходите ко мне».