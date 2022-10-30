Пропавшую 29 октября 14-летнюю девочку нашли в Верхней Пышме
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Пропавшая накануне, 29 октября, Кристина Сталыго из Среднеуральска нашлась в Верхней Пышме. Её обнаружили сотрудники местной полиции. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в МО МВД России «Верхнепышминский».
С родителями девочки также провели профилактическая беседа с целью предупреждения повторных самовольных уходов ребёнка.
«В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции нашли девочку в городе Верхняя Пышма. Противоправных действий в отношении неё не совершалось. Ребёнок передан родителям», – рассказали в пресс-группе.
С родителями девочки также провели профилактическая беседа с целью предупреждения повторных самовольных уходов ребёнка.
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