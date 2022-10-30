Пропавшую 29 октября 14-летнюю девочку нашли в Верхней Пышме

«В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции нашли девочку в городе Верхняя Пышма. Противоправных действий в отношении неё не совершалось. Ребёнок передан родителям», – рассказали в пресс-группе.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Пропавшая накануне, 29 октября, Кристина Сталыго из Среднеуральска нашлась в Верхней Пышме. Её обнаружили сотрудники местной полиции. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в МО МВД России «Верхнепышминский».С родителями девочки также провели профилактическая беседа с целью предупреждения повторных самовольных уходов ребёнка.