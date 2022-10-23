В Свердловской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя
Общество
Фото: Ольга Кольтенберг
По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, на следующей неделе жителей Свердловской области ожидают осадки в виде мокрого снега и дождя. Также в отдельных районах прогнозируется гололедица.
В понедельник, 31 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ночью 0…-5°C, днём -1…+4°C. Ветер юго-восточный 7-12 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшие осадки ночью в виде снега и мокрого снега, днём в виде мокрого снега и дождя. Ночью 0…-2°C, днём +1…+3°C. Ветер юго-восточный 7-12 м/сек.
Во вторник, 1 ноября, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах гололедные явления. Ночью +2…-3°C, днём +1…+6°C. Ветер южный, юго-восточный 6-11 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ночью 0…+2°C, днём +4…+6°C. Ветер южный, юго-восточный 6-11 м/сек.
В среду, 2 ноября, в Свердловской области облачно с прояснениями, осадки, местами сильные в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах гололедные явления. Ночью -2…+3°C, днём 0…+5°C. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью небольшие, днём умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью +1…+3°C, днём +1…+3°C. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 31 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ночью 0…-5°C, днём -1…+4°C. Ветер юго-восточный 7-12 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшие осадки ночью в виде снега и мокрого снега, днём в виде мокрого снега и дождя. Ночью 0…-2°C, днём +1…+3°C. Ветер юго-восточный 7-12 м/сек.
Во вторник, 1 ноября, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах гололедные явления. Ночью +2…-3°C, днём +1…+6°C. Ветер южный, юго-восточный 6-11 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ночью 0…+2°C, днём +4…+6°C. Ветер южный, юго-восточный 6-11 м/сек.
В среду, 2 ноября, в Свердловской области облачно с прояснениями, осадки, местами сильные в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах гололедные явления. Ночью -2…+3°C, днём 0…+5°C. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью небольшие, днём умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью +1…+3°C, днём +1…+3°C. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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