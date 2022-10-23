В Свердловской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя

18.03 Воскресенье, 30 октября 2022
Общество
Фото: Ольга Кольтенберг
По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, на следующей неделе жителей Свердловской области ожидают осадки в виде мокрого снега и дождя. Также в отдельных районах прогнозируется гололедица.

В понедельник, 31 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ночью 0…-5°C, днём -1…+4°C. Ветер юго-восточный 7-12 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.

В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшие осадки ночью в виде снега и мокрого снега, днём в виде мокрого снега и дождя. Ночью 0…-2°C, днём +1…+3°C. Ветер юго-восточный 7-12 м/сек.

Во вторник, 1 ноября, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах гололедные явления. Ночью +2…-3°C, днём +1…+6°C. Ветер южный, юго-восточный 6-11 м/сек.

В уральской столице облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ночью 0…+2°C, днём +4…+6°C. Ветер южный, юго-восточный 6-11 м/сек.

В среду, 2 ноября, в Свердловской области облачно с прояснениями, осадки, местами сильные в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах гололедные явления. Ночью -2…+3°C, днём 0…+5°C. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/сек.

В столице Урала облачно с прояснениями, ночью небольшие, днём умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью +1…+3°C, днём +1…+3°C. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/сек.

Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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17:09 В Алапаевске неизвестный нарисовал свастику на здании мэрии
15:48 В полиции Екатеринбурга пообещали привлечь к ответственности мужчину, избившего в магазине женщину
15:09 Более 22 миллионов сеянцев сосны и ели высадили свердловские волонтёры
14:04 На 75% вырос спрос на водителей в Свердловской области
13:05 В Свердловской области ищут двух мужчин 55 и 59 лет
12:02 Жители Юго-Западного района в уральской столице пожаловались на крыс
11:08 В результате пожала в Юго-Западном районе Екатеринбурга сгорели три садовых дома
09:59 В Среднеуральске ищут 14-летнюю девочку, пропавшую 29 октября
18:33 В Юго-Западном районе Екатеринбурга загорелись два садовых дома
18:00 В уральской столице жительница ЖК «Малевич» напала на охранника
16:56 В Каменске-Уральском ищут 39-летнего мужчину, пропавшего 2 октября
15:02 Синоптики вновь продлили предупреждение о пожарной опасности в Свердловской области
14:24 Задержанного зампрокурора Ленинского района Екатеринбурга арестовали на 2 месяца
14:02 В трёх городах Свердловской области повысят стоимость проезда
13:29 Два крупных пожара произошли ночью в Свердловской области
12:23 В Екатеринбурге выставили на аукцион переход между домами
11:42 В столице Урала преподаватель колледжа проверил прочность каски на студенте
10:26 Охранников екатеринбургского бара подозревают в нападении на посетителей
21:36 Жителя Горного Щита будут судить в Екатеринбурге за ДТП со смертельным исходом
21:08 Музей истории Екатеринбурга присоединится к празднованию Хэллоуина
20:49 Уфимский видеоблогер напомнил о нашумевшей свердловской резне
20:09 Свердловский депутат отправил предложение общественника о введении «сухого закона» в праздники в Госдуму
19:43 В голосовании на подключение сел к интернету в Свердловской области лидирует Липино
18:51 Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский встретился с подследственным Евгением Ройзманом
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