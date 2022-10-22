В Алапаевске неизвестный нарисовал свастику на здании мэрии
Общество
Коллаж: Вечерние ведомости (фото: «Уральский городовой»)
В ночь с субботы на воскресенье в Алапаевске неизвестный нанёс изображение свастики на здание мэрии. Об этом сообщает телеграм-канал «Уральский Городовой». Полиция уже разыскивает вандала.
Нацистский символ также появился на расположенном напротив городской администрации памятнике Ленину и на баннере в Зворыгинском сквере, где находится «Колодец Милосердия».
По предварительной информации, свастику наносил взрослый мужчина. Сейчас полицейские пытаются установить его личность – просматривают записи с камер видеонаблюдения на здании администрации, проводят поквартирных обход соседней многоэтажки.
Ему может грозить как административная ответственность за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики (статья 20.3 КоАП РФ), так и уголовная ответственность за вандализм (статья 214 УК РФ) и реабилитацию нацизма (статья 354.1).
Нацистский символ также появился на расположенном напротив городской администрации памятнике Ленину и на баннере в Зворыгинском сквере, где находится «Колодец Милосердия».
По предварительной информации, свастику наносил взрослый мужчина. Сейчас полицейские пытаются установить его личность – просматривают записи с камер видеонаблюдения на здании администрации, проводят поквартирных обход соседней многоэтажки.
Ему может грозить как административная ответственность за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики (статья 20.3 КоАП РФ), так и уголовная ответственность за вандализм (статья 214 УК РФ) и реабилитацию нацизма (статья 354.1).
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