Более 22 миллионов сеянцев сосны и ели высадили свердловские волонтёры
Общество
Фото: Юлия Медведева
В Свердловской области в рамках национального проекта «Экология» высадили 22,5 миллиона сеянцев сосны и ели. Волонтёры планируют в этом году восстановить не менее 28 тысяч гектаров леса. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
По словам директора департамента лесного хозяйства Андрея Курьякова, в этом году вместо запланированных 5,6 тысячи гектаров искусственные посадки сеянцев и саженцев проведены на площади более 6,4 тысячи гектаров.
Сеянцы сосны и ели были выращены в питомниках из заготовленных уральских семян. Также свои сеянцы Свердловская область отправляет соседям – в Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменскую область. Только в этом году в уральских питомниках было засеяно 19,8 гектара земли.
По словам директора департамента лесного хозяйства Андрея Курьякова, в этом году вместо запланированных 5,6 тысячи гектаров искусственные посадки сеянцев и саженцев проведены на площади более 6,4 тысячи гектаров.
Сеянцы сосны и ели были выращены в питомниках из заготовленных уральских семян. Также свои сеянцы Свердловская область отправляет соседям – в Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменскую область. Только в этом году в уральских питомниках было засеяно 19,8 гектара земли.
«Для высадки в открытый грунт используются сеянцы высотой не менее 10 сантиметров. Чтобы из семечки вырос сеянец ели, должно пройти три года, сосна растёт быстрее – ей достаточно двух лет», – объяснил Андрей Курьяков.
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