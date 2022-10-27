Более 22 миллионов сеянцев сосны и ели высадили свердловские волонтёры

«Для высадки в открытый грунт используются сеянцы высотой не менее 10 сантиметров. Чтобы из семечки вырос сеянец ели, должно пройти три года, сосна растёт быстрее – ей достаточно двух лет», – объяснил Андрей Курьяков.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в рамках национального проекта «Экология» высадили 22,5 миллиона сеянцев сосны и ели. Волонтёры планируют в этом году восстановить не менее 28 тысяч гектаров леса. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.По словам директора департамента лесного хозяйства Андрея Курьякова, в этом году вместо запланированных 5,6 тысячи гектаров искусственные посадки сеянцев и саженцев проведены на площади более 6,4 тысячи гектаров.Сеянцы сосны и ели были выращены в питомниках из заготовленных уральских семян. Также свои сеянцы Свердловская область отправляет соседям – в Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменскую область. Только в этом году в уральских питомниках было засеяно 19,8 гектара земли.