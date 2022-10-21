На 75% вырос спрос на водителей в Свердловской области

14.04 Воскресенье, 30 октября 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области в октябре на 75% вырос спрос на водителей по сравнению с сентябрём. В текущий момент в регионе открыто почти 1,4 тысячи вакансий. Такие данные приводят специалисты сервиса по поиску работы «hh.ru».

Они также отмечают, что при этом каждая шестая вакансия предполагает собой работу вахтовым методом. Средняя зарплата, которую предлагают водителям составила 71 тысячу рублей, что на 2,8 тысяч рублей больше, чем в сентябре.

«На одно предложение о работе для водителя приходится в среднем 2,3 активных резюме, что говорит о дефиците кадров», – заявили в пресс-службе сервиса.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Сократилась средняя зарплата жителей Свердловской области
21 октября 2022
Почти половина екатеринбуржцев считают свой город дорогим
21 октября 2022
За выходные в Свердловской области задержали более 200 пьяных водителей
24 октября 2022
В Свердловской области автоинспекторы на выходных будут ловить пьяных водителей
21 октября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Физик-ядерщик Андрей Ожаровский – об опасности мирного атома, и немного о последствиях ядерного удара

По мнению Андрея Ожаровского, мирный атом может принести человечеству даже больше проблем, чем ядерное оружие
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
15:09 Более 22 миллионов сеянцев сосны и ели высадили свердловские волонтёры
14:04 На 75% вырос спрос на водителей в Свердловской области
13:05 В Свердловской области ищут двух мужчин 55 и 59 лет
12:02 Жители Юго-Западного района в уральской столице пожаловались на крыс
11:08 В результате пожала в Юго-Западном районе Екатеринбурга сгорели три садовых дома
09:59 В Среднеуральске ищут 14-летнюю девочку, пропавшую 29 октября
18:33 В Юго-Западном районе Екатеринбурга загорелись два садовых дома
18:00 В уральской столице жительница ЖК «Малевич» напала на охранника
16:56 В Каменске-Уральском ищут 39-летнего мужчину, пропавшего 2 октября
15:02 Синоптики вновь продлили предупреждение о пожарной опасности в Свердловской области
14:24 Задержанного зампрокурора Ленинского района Екатеринбурга арестовали на 2 месяца
14:02 В трёх городах Свердловской области повысят стоимость проезда
13:29 Два крупных пожара произошли ночью в Свердловской области
12:23 В Екатеринбурге выставили на аукцион переход между домами
11:42 В столице Урала преподаватель колледжа проверил прочность каски на студенте
10:26 Охранников екатеринбургского бара подозревают в нападении на посетителей
21:36 Жителя Горного Щита будут судить в Екатеринбурге за ДТП со смертельным исходом
21:08 Музей истории Екатеринбурга присоединится к празднованию Хэллоуина
20:49 Уфимский видеоблогер напомнил о нашумевшей свердловской резне
20:09 Свердловский депутат отправил предложение общественника о введении «сухого закона» в праздники в Госдуму
19:43 В голосовании на подключение сел к интернету в Свердловской области лидирует Липино
18:51 Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский встретился с подследственным Евгением Ройзманом
18:03 Прокуратура подтвердила задержание зампрокурора Ленинского района Екатеринбурга
17:51 Снег с дождем ожидаются в Свердловской области на выходных
17:23 Директор торфопредприятия в Нижнем Тагиле поджег подчиненного
16:55 Еще 345 случаев коронавируса подтвердили в Свердловской области
Все новости Свердловской области
18:32 Медведь Диксон, которого после ранения выхаживают зоологи, впервые искупался в бассейне
17:55 Матвиенко: любой гражданин РФ имеет право беспрепятственно уехать из страны и вернуться
17:13 В Мариинской епархии осудили слова диакона о «гробах» на проводах мобилизованных
16:15 Власти Владивостока назвали фейком сообщения об установке памятника Сталину
15:52 В Волжском арестован подросток, обвиняемый в угрозе убийством директору школы
15:33 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых
14:52 Росздравнадзор призвал россиян не злоупотреблять антидепрессантами
14:33 Сын красноярского губернатора Усс объявлен в розыск, суд выдал санкцию на его арест
14:14 Губернатор Гладков сообщил об очередном обстреле в Белгородской области
14:08 Совет при главе Владивостока одобрил установку памятника Сталину
12:59 РИА Новости: поставки антидепрессанта «Золофт» в российские аптеки приостановлены
12:41 В «Ростехе» заявили, что обеспокоены массовой выдачей повесток на предприятиях в Рыбинске
12:14 В ГД готовят законопроект, обязывающий артистов театров выступать перед бойцами
11:23 Траты россиян на антидепрессанты выросли на 70% и составили 5 млрд рублей
10:54 РБК: два крупных банка РФ установят терминалы для карт «Мир» за границей
10:33 Патрушев извинился за статью своего помощника о любавичских хасидах
21:57 Отменены прямые выборы мэра Томска. Лишь в 6 региональных столицах России у горожан осталось право выбирать главу
20:27 Путин выступил с речью, которую в Кремле назвали «главным событием дня»
19:16 Губернатор Псковской области заявил, что регион намерен купить на «Авито» два «Тигра» для мобилизованных
17:41 Минцифры объявило о старте голосования за подключение сел к интернету в 2023 году
16:25 Губернатор Ивановской области публично высказал претензии военкому из-за жалоб на «облавы»
15:43 В Москве арестован ректор Российского биотехнологического университета
15:33 Климов: покинувшие РФ после февраля могут подпасть под закон об иноагентах
14:44 В отношении певца Витаса возбудили уголовное дело
13:58 Основатель Gulagu.net Осечкин стал фигурантом уголовного дела о «военных фейках»
13:25 В ГД приняли законопроекты, которые предлагают наказание за пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений»
Все новости России и мира
15:09 Более 22 миллионов сеянцев сосны и ели высадили свердловские волонтёры
14:04 На 75% вырос спрос на водителей в Свердловской области
13:05 В Свердловской области ищут двух мужчин 55 и 59 лет
12:02 Жители Юго-Западного района в уральской столице пожаловались на крыс
11:08 В результате пожала в Юго-Западном районе Екатеринбурга сгорели три садовых дома
09:59 В Среднеуральске ищут 14-летнюю девочку, пропавшую 29 октября
18:33 В Юго-Западном районе Екатеринбурга загорелись два садовых дома
18:00 В уральской столице жительница ЖК «Малевич» напала на охранника
16:56 В Каменске-Уральском ищут 39-летнего мужчину, пропавшего 2 октября
15:02 Синоптики вновь продлили предупреждение о пожарной опасности в Свердловской области
14:24 Задержанного зампрокурора Ленинского района Екатеринбурга арестовали на 2 месяца
14:02 В трёх городах Свердловской области повысят стоимость проезда
13:29 Два крупных пожара произошли ночью в Свердловской области
12:23 В Екатеринбурге выставили на аукцион переход между домами
11:42 В столице Урала преподаватель колледжа проверил прочность каски на студенте
10:26 Охранников екатеринбургского бара подозревают в нападении на посетителей
21:36 Жителя Горного Щита будут судить в Екатеринбурге за ДТП со смертельным исходом
21:08 Музей истории Екатеринбурга присоединится к празднованию Хэллоуина
20:49 Уфимский видеоблогер напомнил о нашумевшей свердловской резне
20:09 Свердловский депутат отправил предложение общественника о введении «сухого закона» в праздники в Госдуму
19:43 В голосовании на подключение сел к интернету в Свердловской области лидирует Липино
18:51 Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский встретился с подследственным Евгением Ройзманом
18:03 Прокуратура подтвердила задержание зампрокурора Ленинского района Екатеринбурга
17:51 Снег с дождем ожидаются в Свердловской области на выходных
17:23 Директор торфопредприятия в Нижнем Тагиле поджег подчиненного
16:55 Еще 345 случаев коронавируса подтвердили в Свердловской области
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK