На 75% вырос спрос на водителей в Свердловской области
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области в октябре на 75% вырос спрос на водителей по сравнению с сентябрём. В текущий момент в регионе открыто почти 1,4 тысячи вакансий. Такие данные приводят специалисты сервиса по поиску работы «hh.ru».
Они также отмечают, что при этом каждая шестая вакансия предполагает собой работу вахтовым методом. Средняя зарплата, которую предлагают водителям составила 71 тысячу рублей, что на 2,8 тысяч рублей больше, чем в сентябре.
Они также отмечают, что при этом каждая шестая вакансия предполагает собой работу вахтовым методом. Средняя зарплата, которую предлагают водителям составила 71 тысячу рублей, что на 2,8 тысяч рублей больше, чем в сентябре.
«На одно предложение о работе для водителя приходится в среднем 2,3 активных резюме, что говорит о дефиците кадров», – заявили в пресс-службе сервиса.
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