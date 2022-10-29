В Свердловской области ищут двух мужчин 55 и 59 лет
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области ищут 55-летнего Сергея Малетина из посёлка Северка и 59-летнего Садика Иманова из Екатеринбурга. В их поисках участвуют волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт».
Малетин пропал 27 октября. Сообщается, что мужчина вышел из дома и не вернулся. Он ростом 165 сантиметров, нормального телосложения, с седыми волосами и голубыми глазами. Одежда, в которой был уралец неизвестна.
Местонахождение Иманова неизвестно с 29 октября. Пропавший ростом 163 сантиметра, нормального телосложения, с седыми волосами и карими глазами. Был одет в чёрную куртку, серые штаны, чёрные сапоги и серую шапку. Из особых примет усы. Отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавших, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или 112.
Малетин пропал 27 октября. Сообщается, что мужчина вышел из дома и не вернулся. Он ростом 165 сантиметров, нормального телосложения, с седыми волосами и голубыми глазами. Одежда, в которой был уралец неизвестна.
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
Местонахождение Иманова неизвестно с 29 октября. Пропавший ростом 163 сантиметра, нормального телосложения, с седыми волосами и карими глазами. Был одет в чёрную куртку, серые штаны, чёрные сапоги и серую шапку. Из особых примет усы. Отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавших, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или 112.
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