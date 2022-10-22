В уральской столице жительница ЖК «Малевич» напала на охранника

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге женщина поколотила охранника ЖК «Малевич», в котором живёт, из-за того, что сотрудник охраны сделал ей замечание. Со слов очевидца, дама, не желая идти до мусорных баков, выбросила полный пакет в урну возле подъезда.«Этот случай не первый с её стороны. На замечания охранника она реагирует буйно и матерно-многословно, но в этот раз накинулась с кулаками», – рассказал паблику «Инцидент Екатеринбург» очевидец.С его слов, охранник пытался культурно объяснить, что пакет с мусором неправильно выбрасывать в урну. В ответ на это женщина предложила мужчине самому вынести мусор, аргументировав это тем, что она платит за охрану дома.Произошедшее попало на камеры, установленные в холле дома. На кадрах видно, как женщина идёт за охранником и ударяет его в спину. Мужчина на удары не отвечает.