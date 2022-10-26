В Каменске-Уральском ищут 39-летнего мужчину, пропавшего 2 октября
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Каменске-Уральском ищут 39-летнего Антона Букарёва, пропавшего почти месяц назад. С 2 октября местонахождение мужчины неизвестно. В его поисках участвует поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.
Мужчина ростом 175 сантиметров, нормального телосложения, с тёмно-русыми волосами и голубыми глазами. Одежда, в которой может быть пропавший, неизвестна.
Всех, кто может что-либо знать о его местонахождении, просят передавать информацию по телефонам: 8 800 700-54-52 или 112. Также можно обращаться к инфоргу поискового отряда Наталье по номеру: 8 902 274-95-00.
Мужчина ростом 175 сантиметров, нормального телосложения, с тёмно-русыми волосами и голубыми глазами. Одежда, в которой может быть пропавший, неизвестна.
Всех, кто может что-либо знать о его местонахождении, просят передавать информацию по телефонам: 8 800 700-54-52 или 112. Также можно обращаться к инфоргу поискового отряда Наталье по номеру: 8 902 274-95-00.
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