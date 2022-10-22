Синоптики вновь продлили предупреждение о пожарной опасности в Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Синоптики «Уральского гидрометцентра» вновь продлили предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности в отдельных районах Свердловской области до 31 октября.«С 29 по 31 в отдельных районах Свердловской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. По региональной шкале 5 класс горимости леса по региональной шкале», – говорится в сообщении синоптиков.Отметим, что лесные пожары на территории региона за последние сутки зафиксированы не были.