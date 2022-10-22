Синоптики вновь продлили предупреждение о пожарной опасности в Свердловской области
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
Синоптики «Уральского гидрометцентра» вновь продлили предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности в отдельных районах Свердловской области до 31 октября.
«С 29 по 31 в отдельных районах Свердловской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. По региональной шкале 5 класс горимости леса по региональной шкале», – говорится в сообщении синоптиков.
Отметим, что лесные пожары на территории региона за последние сутки зафиксированы не были.
«С 29 по 31 в отдельных районах Свердловской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. По региональной шкале 5 класс горимости леса по региональной шкале», – говорится в сообщении синоптиков.
Отметим, что лесные пожары на территории региона за последние сутки зафиксированы не были.
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