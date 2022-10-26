В Екатеринбурге выставили на аукцион переход между домами

Фото: аукционная документация

«В случае причинения ущерба имуществу продавца покупатель обязуется возместить продавцу понесенные убытки в полном объеме», – указано в описании объекта.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В центре уральской столице продают переход между двумя зданиями, построенный на уровне третьего этажа. Он соединяет дома на Ленина, 38а и Толмачёва, 10.Начальная цена объекта составляет 2 миллиона 89 тысяч рублей. Общая площадь перехода 61.6 квадратных метров. Конструкция была построена в 1966 году и фактически является частью здания на Толмачёва.В условиях продажи отмечается, что недвижимость покупается без возможности прямого доступа к самому помещению. Кроме того, с момента подписания акта приёма-передачи покупатель начинает нести ответственности за поддержание надлежащего технического состояния конструкции, а также за причинение убытков продавцу.Заявки на участие будут приниматься до 7 ноября. Сам аукцион состоится 11 ноября.