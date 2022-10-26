В Екатеринбурге выставили на аукцион переход между домами
Общество
Фото: аукционная документация
В центре уральской столице продают переход между двумя зданиями, построенный на уровне третьего этажа. Он соединяет дома на Ленина, 38а и Толмачёва, 10.
Начальная цена объекта составляет 2 миллиона 89 тысяч рублей. Общая площадь перехода 61.6 квадратных метров. Конструкция была построена в 1966 году и фактически является частью здания на Толмачёва.
В условиях продажи отмечается, что недвижимость покупается без возможности прямого доступа к самому помещению. Кроме того, с момента подписания акта приёма-передачи покупатель начинает нести ответственности за поддержание надлежащего технического состояния конструкции, а также за причинение убытков продавцу.
Заявки на участие будут приниматься до 7 ноября. Сам аукцион состоится 11 ноября.
Начальная цена объекта составляет 2 миллиона 89 тысяч рублей. Общая площадь перехода 61.6 квадратных метров. Конструкция была построена в 1966 году и фактически является частью здания на Толмачёва.
Фото: аукционная документация
В условиях продажи отмечается, что недвижимость покупается без возможности прямого доступа к самому помещению. Кроме того, с момента подписания акта приёма-передачи покупатель начинает нести ответственности за поддержание надлежащего технического состояния конструкции, а также за причинение убытков продавцу.
«В случае причинения ущерба имуществу продавца покупатель обязуется возместить продавцу понесенные убытки в полном объеме», – указано в описании объекта.
Заявки на участие будут приниматься до 7 ноября. Сам аукцион состоится 11 ноября.
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