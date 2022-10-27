Музей истории Екатеринбурга присоединится к празднованию Хэллоуина
Общество
Фото: Владислав Постников
Завтра, 29-го октября, в Креативном кластере Л52, который является филиалом Музея истории Екатеринбурга, пройдёт «Канун святых и все-все-все». Это лекция, которая носит подзаголовок «Как цикл колеса года превратился в праздник-маскарад» и посвящена «импортному» празднику Хэллоуин.
Лектор — филолог и магистрантка Уральского федерального университета Екатерина Бабикова. Слушателям она расскажет о том, как зарождался праздник, какие изменения претерпевал со временем и как менялось отношение к нему в обществе. В лекции будут затронуты самые различные проявления праздника, от кельтских обрядов до голливудских фильмов.
Начало лекции в 16:00, регистрация на неё необязательно. Но, пожалуй, стоит ещё раз уточнить, что местом её проведения будет не основное здание Музея истории Екатеринбурга, а «креативный кластер» на втором этаже здания 52 по проспекту Ленина.
Лектор — филолог и магистрантка Уральского федерального университета Екатерина Бабикова. Слушателям она расскажет о том, как зарождался праздник, какие изменения претерпевал со временем и как менялось отношение к нему в обществе. В лекции будут затронуты самые различные проявления праздника, от кельтских обрядов до голливудских фильмов.
Начало лекции в 16:00, регистрация на неё необязательно. Но, пожалуй, стоит ещё раз уточнить, что местом её проведения будет не основное здание Музея истории Екатеринбурга, а «креативный кластер» на втором этаже здания 52 по проспекту Ленина.
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