Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский встретился с подследственным Евгением Ройзманом
Общество
Фото: Лейла Гусейнова
Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский сегодня пришёл к Евгению Ройзману в его музей «Невьянская икона».
Сотрудница Фонда Ройзмана Лейла Гусейнова рассказала «Вечерним ведомостям», что Пиотровский и Ройзман обсудили проведение в ближайшее время большой выставки Невьянской иконы в музейно-выставочном центре «Эрмитаж Урал».
Лейла Гусейнова отметила, что Пиотровский во время своих приездов в Екатеринбург всегда заходит в гости к Ройзману. На этой неделе Михаил Пиотровский открыл в Екатеринбурге Дни Эрмитажа.
Напомним, Евгений Ройзман сейчас находится под следствием по уголовному делу, возбуждённому по статье о дискредитации использования российской армии (статья 280.3 УК РФ) из-за его высказываний на YouTube. В качестве меры пресечения политику избран запрет определённых действий, в том числе ему запрещено пользоваться интернетом.
Сотрудница Фонда Ройзмана Лейла Гусейнова рассказала «Вечерним ведомостям», что Пиотровский и Ройзман обсудили проведение в ближайшее время большой выставки Невьянской иконы в музейно-выставочном центре «Эрмитаж Урал».
Лейла Гусейнова отметила, что Пиотровский во время своих приездов в Екатеринбург всегда заходит в гости к Ройзману. На этой неделе Михаил Пиотровский открыл в Екатеринбурге Дни Эрмитажа.
Напомним, Евгений Ройзман сейчас находится под следствием по уголовному делу, возбуждённому по статье о дискредитации использования российской армии (статья 280.3 УК РФ) из-за его высказываний на YouTube. В качестве меры пресечения политику избран запрет определённых действий, в том числе ему запрещено пользоваться интернетом.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбург приедет гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский
24 октября 2022
24 октября 2022
Уральские студенты-реставраторы смогут пройти практику в Эрмитаже в Санкт-Петербурге
26 октября 2022
26 октября 2022