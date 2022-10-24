Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский встретился с подследственным Евгением Ройзманом

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский сегодня пришёл к Евгению Ройзману в его музей «Невьянская икона».Сотрудница Фонда Ройзмана Лейла Гусейнова рассказала «Вечерним ведомостям», что Пиотровский и Ройзман обсудили проведение в ближайшее время большой выставки Невьянской иконы в музейно-выставочном центре «Эрмитаж Урал».Лейла Гусейнова отметила, что Пиотровский во время своих приездов в Екатеринбург всегда заходит в гости к Ройзману. На этой неделе Михаил Пиотровский открыл в Екатеринбурге Дни Эрмитажа.Напомним, Евгений Ройзман сейчас находится под следствием по уголовному делу, возбуждённому по статье о дискредитации использования российской армии (статья 280.3 УК РФ) из-за его высказываний на YouTube. В качестве меры пресечения политику избран запрет определённых действий, в том числе ему запрещено пользоваться интернетом.