Снег с дождем ожидаются в Свердловской области на выходных
Общество
Фото: Вечерние ведомости
На выходных в Свердловской области ожидаются осадки в виде снега с дождем. Температура воздуха днем будет в районе +3°С. В Екатеринбурге осадков не предвидятся.
В субботу, 29 октября, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, днем с дождем. Ночью 0…-5°С, при прояснении до -8°С. Днем 0…+5°С. Ветер юго-западный, южный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью -1…-3°С, днем +1…+3°С. Ветер юго-западный, южный со скоростью 4-9 м/сек.
В воскресенье, 30 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью мокрый снег, днем дождь, на дорогах гололедица. Ночью -1…-6°С, днем +1…+6°С. Ветер южный со скоростью 5-10 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью -1…-3°С, днем +1…+3°С. Ветер южный со скоростью 5-10 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 29 октября, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, днем с дождем. Ночью 0…-5°С, при прояснении до -8°С. Днем 0…+5°С. Ветер юго-западный, южный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью -1…-3°С, днем +1…+3°С. Ветер юго-западный, южный со скоростью 4-9 м/сек.
В воскресенье, 30 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью мокрый снег, днем дождь, на дорогах гололедица. Ночью -1…-6°С, днем +1…+6°С. Ветер южный со скоростью 5-10 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью -1…-3°С, днем +1…+3°С. Ветер южный со скоростью 5-10 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Конец октября в Свердловской области будет холодным
26 октября 2022
26 октября 2022
Похолодание ожидается в Свердловской области в конце недели
19 октября 2022
19 октября 2022
В Свердловской области ожидаются мокрый снег и гололедица
23 октября 2022
23 октября 2022
На выходных в Свердловской области будет холодно
21 октября 2022
21 октября 2022