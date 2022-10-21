Автоинспекторы вновь ловят в Екатеринбурге пьяных водителей
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Очередные массовые проверки водителей проходят в Екатеринбурге. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.
Автоинспекторы с 28 по 30 октября будут ловить пьяных водителей и автомобилистов, лишенных прав управления либо не имеющих такого права.
Напомним, что очевидцы пьяного вождения могут сообщить об этом в дежурную часть ГИБДД по телефону +7 (343) 263-19-02, 02 или 112.
Автоинспекторы с 28 по 30 октября будут ловить пьяных водителей и автомобилистов, лишенных прав управления либо не имеющих такого права.
Напомним, что очевидцы пьяного вождения могут сообщить об этом в дежурную часть ГИБДД по телефону +7 (343) 263-19-02, 02 или 112.
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