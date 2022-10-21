Автоинспекторы вновь ловят в Екатеринбурге пьяных водителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Очередные массовые проверки водителей проходят в Екатеринбурге. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.Автоинспекторы с 28 по 30 октября будут ловить пьяных водителей и автомобилистов, лишенных прав управления либо не имеющих такого права.Напомним, что очевидцы пьяного вождения могут сообщить об этом в дежурную часть ГИБДД по телефону +7 (343) 263-19-02, 02 или 112.