В Екатеринбурге продлили перекрытие улицы Горького

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге до 20 ноября продлили закрытие движение транспорта по улице Горького в районе здания №4.Как сообщили в пресс-службе мэрии, ограничения связаны с проведением работ по реконструкции сети канализации.Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.