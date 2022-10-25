В Екатеринбурге продлили перекрытие улицы Горького
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге до 20 ноября продлили закрытие движение транспорта по улице Горького в районе здания №4.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, ограничения связаны с проведением работ по реконструкции сети канализации.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, ограничения связаны с проведением работ по реконструкции сети канализации.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
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