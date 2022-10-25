После победы в конкурсе «Большая перемена» 14 свердловских школьников стали миллионерами

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена» стали 26 школьников из Свердловской области. Они получат денежное вознаграждение в размере от 200 тысяч до миллиона рублей.Финал конкурса прошел вчера, 27 октября, в международном детском центре «Артек». В этом году в Свердловской области для участия зарегистрировались 98 тысяч школьников. После прохождения заочных испытаний до полуфинала добрались 347 учеников 8-10 классов.В финал «Большой перемены» вышли 74 старшеклассника. А после всех состязаний победителями конкурса стали 26 школьников из Свердловской области. Из них 14 десятиклассников получат по миллиону рублей за победу в конкурсе.Выигрыш можно потратить на оплату обучения, покупку жилья или бизнес-стартап. Также каждый выпускник получит до пяти дополнительных баллов к результатам ЕГЭ. 12 учеников 8-9 классов получат по 200 тысяч рублей на допобразование или приобретение техники и гаджетов.