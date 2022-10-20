Депутат Госдумы заявил об отправке 86 мобилизованных свердловчан без подготовки в зону боевых действий
Общество
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Депутат Госдумы Максим Иванов подтвердил информацию о том, что 86 мобилизованных свердловчан без «вразумительной» подготовки отправили в зону боевых действий. Он направил запрос в Минобороны РФ с просьбой разобраться в ситуации. В Министерстве обороны РФ данную информацию пока не прокомментировали.
Как написал депутат в своем телеграм-канале, ему приходит много сообщений от жен и матерей по поводу того, что их мобилизованных мужей и детей без подготовки направляют из 32-го военного городка Екатеринбурга в Ростовскую области и далее в зоне боевых действий.
Депутат обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу, попросив его тщательно разобраться с ситуацией. К письмо Максим Иванов приложил список из 86 фамилий мобилизованных из Свердловской области.
Максим Иванов добавил, что для более качественного выполнения поставленных задач необходимо оперативно организовать обучение мобилизованных на полигонах.
Как написал депутат в своем телеграм-канале, ему приходит много сообщений от жен и матерей по поводу того, что их мобилизованных мужей и детей без подготовки направляют из 32-го военного городка Екатеринбурга в Ростовскую области и далее в зоне боевых действий.
«Пока факты это подтверждают. Ситуация неприемлемая. Какую пользу принесет необученный парень, например, на блокпосту рядом с Донецком? Наверное, минимальную», – отмечает Иванов.
Депутат обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу, попросив его тщательно разобраться с ситуацией. К письмо Максим Иванов приложил список из 86 фамилий мобилизованных из Свердловской области.
«Там есть и взрослые мужчины за сорок, а есть и совсем молодые парни. Все они практически без подготовки отправлены в зону СВО», – сообщает депутат.
Максим Иванов добавил, что для более качественного выполнения поставленных задач необходимо оперативно организовать обучение мобилизованных на полигонах.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Депутат Госдумы заявил о проблемах с кредитными каникулами и выплатами мобилизованным свердловчанам
20 октября 2022
20 октября 2022
Семьи мобилизованных свердловчан получат единовременные выплаты
20 октября 2022
20 октября 2022