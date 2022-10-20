Депутат Госдумы заявил об отправке 86 мобилизованных свердловчан без подготовки в зону боевых действий

«Пока факты это подтверждают. Ситуация неприемлемая. Какую пользу принесет необученный парень, например, на блокпосту рядом с Донецком? Наверное, минимальную», – отмечает Иванов.

«Там есть и взрослые мужчины за сорок, а есть и совсем молодые парни. Все они практически без подготовки отправлены в зону СВО», – сообщает депутат.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Депутат Госдумы Максим Иванов подтвердил информацию о том, что 86 мобилизованных свердловчан без «вразумительной» подготовки отправили в зону боевых действий. Он направил запрос в Минобороны РФ с просьбой разобраться в ситуации. В Министерстве обороны РФ данную информацию пока не прокомментировали.Как написал депутат в своем телеграм-канале, ему приходит много сообщений от жен и матерей по поводу того, что их мобилизованных мужей и детей без подготовки направляют из 32-го военного городка Екатеринбурга в Ростовскую области и далее в зоне боевых действий.Депутат обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу, попросив его тщательно разобраться с ситуацией. К письмо Максим Иванов приложил список из 86 фамилий мобилизованных из Свердловской области.Максим Иванов добавил, что для более качественного выполнения поставленных задач необходимо оперативно организовать обучение мобилизованных на полигонах.