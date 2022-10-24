В Екатеринбурге заменят фонари в сквере за Оперным на антивандальные за 13 млн рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Администрация Екатеринбурга планируется заменить фонари в сквере за Оперным театром на антивандальные за 13 миллионов рублей.Согласно информации на сайте Госзакупок, 240 светильников необходимо заменить «на антивандальные и энергоэффективные». Новые фонари должны быть сделаны из поликарбоната и алюминия.Планировалась, что работы выполнят до 9 декабря. Однако определение поставщика приостановили по жалобе, поступившей в ФАС.