В Екатеринбурге заменят фонари в сквере за Оперным на антивандальные за 13 млн рублей
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурга планируется заменить фонари в сквере за Оперным театром на антивандальные за 13 миллионов рублей.
Согласно информации на сайте Госзакупок, 240 светильников необходимо заменить «на антивандальные и энергоэффективные». Новые фонари должны быть сделаны из поликарбоната и алюминия.
Планировалась, что работы выполнят до 9 декабря. Однако определение поставщика приостановили по жалобе, поступившей в ФАС.
Согласно информации на сайте Госзакупок, 240 светильников необходимо заменить «на антивандальные и энергоэффективные». Новые фонари должны быть сделаны из поликарбоната и алюминия.
Планировалась, что работы выполнят до 9 декабря. Однако определение поставщика приостановили по жалобе, поступившей в ФАС.
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