В Балтыме пройдет международный турнир «Кубок УГМК-2022»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В спортивном комплексе СШОР «Лидер» в Балтыме в шестой раз состоится международный турнир по настольному теннису «Кубок УГМК». Соревнования пройдут с 28 по 30 октября.Торжественное открытие турнира состоится сегодня в 14:00, а церемония награждения пройдет 30 октября в 15:45.Участие в соревнованиях примут по 32 юниора и юниорки 2001 года рождения и моложе, имеющие персональное приглашение от организаторов или занимающие места с 1 по 20 в рейтинге Федерации настольного тенниса России. Среди них – спортсменки из ТОП-3 рейтинга ФНТР Элизабет Абраамян и Мария Тайлакова. Также в турнире примут участие теннисисты из Беларуси и Казахстана.Начало матчей ежедневно в 10.00, вход свободный. Призовой фонд турнира составляет 800 000 рублей. Победители Кубка УГМК получат по 200 000 рублей.Прямые трансляции матчей сегодня и завтра будут доступны на YouTube-канале КНТ УГМК. Полуфинальные и финальные матчи 30 октября покажут в прямом эфире на телеканале «Матч! Страна» с 10:00.В прошлом году турнир среди юниорок выиграла теннисистка УГМК Ольга Вишнякова из Санкт-Петербурга, а у юниоров сильнейшим был Максим Боков из Москвы.