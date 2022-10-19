Air Arabia открывает рейсы из Екатеринбурга в ОАЭ
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Авиакомпания Air Arabia открывает рейсы из Екатеринбурга в Шарджу. Полеты начнутся со 2 декабря.
В пресс-службе аэропорта Кольцово «Вечерним ведомостям» рассказали, что рейсы будут выполняться на самолетах Airbus A320 до четырех раз в неделю. по понедельникам, средам, четвергам и субботам из Екатеринбурга и по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям из Шарджи.
Вылет из Шарджи запланирован на 18.55, прибытие в столицу Урала – в 00.50 на следующий день. Вылет из Екатеринбурга – в 01.50, прибытие – в 06.05.
В пресс-службе аэропорта Кольцово «Вечерним ведомостям» рассказали, что рейсы будут выполняться на самолетах Airbus A320 до четырех раз в неделю. по понедельникам, средам, четвергам и субботам из Екатеринбурга и по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям из Шарджи.
Вылет из Шарджи запланирован на 18.55, прибытие в столицу Урала – в 00.50 на следующий день. Вылет из Екатеринбурга – в 01.50, прибытие – в 06.05.
– Авиакомпания Air Arabia выполняла рейсы из Екатеринбурга до весны 2015 года. Полеты в Шарджу в настоящее время из Кольцово не осуществляются, – отметили в аэропорту Кольцово.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Из Екатеринбурга открылись рейсы в Тараз
19 октября 2022
19 октября 2022
«Уральские авиалинии» передумали запускать рейсы из Екатеринбурга в Минск в этом году
25 октября 2022
25 октября 2022