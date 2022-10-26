Благотворительный концерт в поддержку «ЗооЗащиты» устроит в Екатеринбурге музыкальный коллектив
Общество
Фото: официальный сайт оркестра / newclassica.ru
В субботу, 29-го октября, во Дворце Молодёжи (Екатеринбург, проспект Ленина, 1) пойдёт концерт молодого коллектива «Neo Classic Orсhestra». Организаторы обещают по 100 рублей с каждого проданного на мероприятие билета перечислять в благотворительный фонд «ЗооЗащита».
В программе концерта — исполнении музыки известных современных композиторов, написанной в классическом стиле для оркестровых коллективов. Публика сможет услышать мелодии двукратного обладателя киноприза «Оскар» Ханса Циммера, итальянца Людовико Эйнауди в исполнении лауреатов всероссийских и международных конкурсов, составляющих коллектив оркестра.
Идея провести не просто концерт, но благотворительную акцию, пришла после того, как фонд «ЗооЗащита» обратился к уральцам за помощью. У благотворительной организации накопились большие долги из-за трат на кормление и лечение бездомных животных. Поэтому и решено было потратить часть выручки с концерта на погашение этих долгов.
Билеты на концерт «Neo Classic Orсhestra» можно приобрести в кассе Дворца Молодёжи либо онлайн.
В программе концерта — исполнении музыки известных современных композиторов, написанной в классическом стиле для оркестровых коллективов. Публика сможет услышать мелодии двукратного обладателя киноприза «Оскар» Ханса Циммера, итальянца Людовико Эйнауди в исполнении лауреатов всероссийских и международных конкурсов, составляющих коллектив оркестра.
Идея провести не просто концерт, но благотворительную акцию, пришла после того, как фонд «ЗооЗащита» обратился к уральцам за помощью. У благотворительной организации накопились большие долги из-за трат на кормление и лечение бездомных животных. Поэтому и решено было потратить часть выручки с концерта на погашение этих долгов.
Билеты на концерт «Neo Classic Orсhestra» можно приобрести в кассе Дворца Молодёжи либо онлайн.
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