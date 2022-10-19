К наступлению Хэллоуина Екатеринбург готов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Пока в центральных СМИ проскальзывает утверждение, что россияне охладели к празднованию «чужеродного» праздника Хэллоуин, в Екатеринбурге полным ходом идёт подготовка к нему. Частным порядком, разумеется.Многие развлекательные организации Екатеринбурга — ночные клубы, рестораны и бары — предложат горожанам в последние дни октября особые программы, посвящённые «импортному» празднику. Так, уже завтра, 28-го октября в баре «Самоцвет» и «Клубе Ц» посетителей будут встречать «по одёжке». В смысле, с максимальной теплотой принимать тех, кто придёт в костюме монстра или какого-нибудь известного персонажа из книг или фильмов. Костюмированную вечеринку по случаю Хэллоуина закатит «ТелеКлуб» в субботу, 29-го октября. И этим же вечером в баре «De Gennin» готовит «хэллоуновскую» вечеринку с играми, конкурсом костюмов и столичным диджеем агентство новостей «Моменты». Но у уральских тусовщиков будет ещё и соблазн предпочесть концерт-холл «Свобода», где обещают «грандиозную ночь безумия, кутежа, разврата и пьянства в честь самой тёмной ночи в году».Хэллоуин празднуется накануне Дня всех святых. Традиция зародилась среди кельтов, позже распространилась на Великобританию и США. Благодаря, в основном, многочисленным американским фильмам широко распространилась по всему миру. Теперь детвора и молодёжь самых разных стран (в том числе, и России) в конце октября рядится в чудаковатые и страшные костюмы, вырезает из тыкв «головы» со свечками внутри (главный символ праздника), а то и ходит по соседним домам с требованием различных сладостей.В России западное происхождение праздника дико раздражает консервативную и ура-патриотическую часть населения. Предпринимаются попытки запретить его или хотя бы заменить «родными» традиционными праздниками с колядованием и шутовским переодеванием.