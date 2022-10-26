Синоптики предупредили свердловчан о надвигающихся холодах и снеге
Общество
Фото: Ольга Кольтенберг
В Свердловской области на следующей неделе похолодает и выпадет снег. Об этом сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко.
По словам синоптика, на Урале в первой декаде ноября, согласно средним многолетним данным, устанавливается снежный покров. Пока что большая часть Свердловской области не покрыта снегом, но все изменится на следующей неделе.
В последний день октября к Уралу подойдет северо-западный циклон. Ожидается мокрый снег, а в последующие сутки образуется снежный покров и гололедица на дорогах. Температура воздуха с 1 по 5 ноября преимущественно будет на минусовых отметках: ночью -2…-7°С, днем +3…-2°С.
По словам синоптика, на Урале в первой декаде ноября, согласно средним многолетним данным, устанавливается снежный покров. Пока что большая часть Свердловской области не покрыта снегом, но все изменится на следующей неделе.
В последний день октября к Уралу подойдет северо-западный циклон. Ожидается мокрый снег, а в последующие сутки образуется снежный покров и гололедица на дорогах. Температура воздуха с 1 по 5 ноября преимущественно будет на минусовых отметках: ночью -2…-7°С, днем +3…-2°С.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Конец октября в Свердловской области будет холодным
26 октября 2022
26 октября 2022
Октябрь в Свердловской области оказался теплее обычного
21 октября 2022
21 октября 2022
В Свердловской области ожидаются мокрый снег и гололедица
23 октября 2022
23 октября 2022
На выходных в Свердловской области будет холодно
21 октября 2022
21 октября 2022