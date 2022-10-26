Синоптики предупредили свердловчан о надвигающихся холодах и снеге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области на следующей неделе похолодает и выпадет снег. Об этом сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко.По словам синоптика, на Урале в первой декаде ноября, согласно средним многолетним данным, устанавливается снежный покров. Пока что большая часть Свердловской области не покрыта снегом, но все изменится на следующей неделе.В последний день октября к Уралу подойдет северо-западный циклон. Ожидается мокрый снег, а в последующие сутки образуется снежный покров и гололедица на дорогах. Температура воздуха с 1 по 5 ноября преимущественно будет на минусовых отметках: ночью -2…-7°С, днем +3…-2°С.