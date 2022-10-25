Свердловские аграрии получат субсидии за студентов-практикантов

– В Свердловской области таким является Уральский государственный аграрный университет. Субсидия в размере 30% будет предоставлена, если студент обучается в иной образовательной организации, например, в колледже, – отметил Сергей Шарапов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Свердловские аграрии получат субсидии за принятых на производственную практику в хозяйства студентов. Соответствующее постановление принято на заседании правительства региона.На данные субсидии для аграриев на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов предусмотрено более 1,7 миллиона рублей.Первый замминистра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Сергей Шарапов рассказал, что субсидии предоставляются аграриям на возмещение затрат на оплату труда и проживание студентов в размере 90%, если практикант учится в образовательном учреждении, подведомственном Минсельхозу РФ.Также свердловские сельхозпроизводители продолжат получать субсидии на возмещение части затрат по ученическим договорам. В этом году компенсацию предоставят за обучение пяти целевиков. После окончания учебы специалисты вернутся работать в хозяйства.