Свердловские аграрии получат субсидии за студентов-практикантов
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловские аграрии получат субсидии за принятых на производственную практику в хозяйства студентов. Соответствующее постановление принято на заседании правительства региона.
На данные субсидии для аграриев на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов предусмотрено более 1,7 миллиона рублей.
Первый замминистра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Сергей Шарапов рассказал, что субсидии предоставляются аграриям на возмещение затрат на оплату труда и проживание студентов в размере 90%, если практикант учится в образовательном учреждении, подведомственном Минсельхозу РФ.
Также свердловские сельхозпроизводители продолжат получать субсидии на возмещение части затрат по ученическим договорам. В этом году компенсацию предоставят за обучение пяти целевиков. После окончания учебы специалисты вернутся работать в хозяйства.
На данные субсидии для аграриев на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов предусмотрено более 1,7 миллиона рублей.
Первый замминистра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Сергей Шарапов рассказал, что субсидии предоставляются аграриям на возмещение затрат на оплату труда и проживание студентов в размере 90%, если практикант учится в образовательном учреждении, подведомственном Минсельхозу РФ.
– В Свердловской области таким является Уральский государственный аграрный университет. Субсидия в размере 30% будет предоставлена, если студент обучается в иной образовательной организации, например, в колледже, – отметил Сергей Шарапов.
Также свердловские сельхозпроизводители продолжат получать субсидии на возмещение части затрат по ученическим договорам. В этом году компенсацию предоставят за обучение пяти целевиков. После окончания учебы специалисты вернутся работать в хозяйства.
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