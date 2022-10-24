ФСБ предостерегла сотрудников свердловского Минтранса и филиала НИИ от разглашения гостайны
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Управление ФСБ России по Свердловской области объявило официальные предостережения о недопустимости разглашения гостайны сотрудникам регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства и филиала «Российского НИИ комплексного использования и охраны водных ресурсов».
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе УФСБ по Свердловской области, от разглашения государственной тайны Российской Федерации предостерегли главного и ведущего специалиста отдела мобилизационной и секретной работы регионального Минтранса, а также сотрудника уральского филиала ФГБУ «Российский НИИ комплексного использования и охраны водных ресурсов».
За разглашение государственной тайны предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
Отметим, что в сентябре предостережение о недопустимости разглашения гостайны объявили начальнику отдела мобилизационной и секретной работы министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Олегу Цегельному.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе УФСБ по Свердловской области, от разглашения государственной тайны Российской Федерации предостерегли главного и ведущего специалиста отдела мобилизационной и секретной работы регионального Минтранса, а также сотрудника уральского филиала ФГБУ «Российский НИИ комплексного использования и охраны водных ресурсов».
– УФСБ располагало сведениями о том, что указанные лица в нарушение требований законодательства РФ о государственной тайне длительное время осуществляли хранение и обработку сведений, составляющих гостайну, в условиях, не исключающих возможность ознакомления с ними третьих лиц. Своими действиями сотрудники исполнительного органа государственной власти и научного учреждения создавали условия для разглашения секретной и совершенно секретной информации, – пояснили в ведомстве.
За разглашение государственной тайны предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
Отметим, что в сентябре предостережение о недопустимости разглашения гостайны объявили начальнику отдела мобилизационной и секретной работы министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Олегу Цегельному.
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