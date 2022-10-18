В Свердловской области подтвердили еще 342 случая COVID-19

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за последние сутки выявили 342 случая коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 543 199 случаев COVID-19.По выздоровлению выписали 745 пациентов. Всего вылечились 525 472 свердловчанина.От коронавируса умер один человек. Общее число летальных исходов – 10 849.