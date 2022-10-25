Роспотребнадзор проверяет ресторан в Екатеринбурге после отравления игроков ХК «Реактор»
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге отравились игроки хоккейной команды «Реактор» из Нижнекамска, которые приехали в уральскую столицу на матч с «Авто».
Как рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, санврачи проводят эпидемиологическое расследование пяти случаев заболевания острой кишечной инфекцией игроков ХК «Реактор».
Специалисты Роспотребнадзора проводят проверку в ресторане, где питались хоккеисты. Для лабораторных исследований отобрали пробы пищи, воды, сырья и материала от сотрудников ресторана. На наличие возбудителей ОКИ бактериальной и вирусной этиологии также взяли материал от пяти заболевших спортсменов.
Матчи OLIMPBET Чемпионата МХЛ между командами «Авто» и «Реактор» должны были состояться 26 и 27 октября в Екатеринбурге. Теперь игры перенесли на 8 и 9 января.
Как рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, санврачи проводят эпидемиологическое расследование пяти случаев заболевания острой кишечной инфекцией игроков ХК «Реактор».
Специалисты Роспотребнадзора проводят проверку в ресторане, где питались хоккеисты. Для лабораторных исследований отобрали пробы пищи, воды, сырья и материала от сотрудников ресторана. На наличие возбудителей ОКИ бактериальной и вирусной этиологии также взяли материал от пяти заболевших спортсменов.
– Вручено предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе о проведении текущей и заключительной дезинфекции в помещениях гостиницы и ресторана, – добавили в ведомстве.
Матчи OLIMPBET Чемпионата МХЛ между командами «Авто» и «Реактор» должны были состояться 26 и 27 октября в Екатеринбурге. Теперь игры перенесли на 8 и 9 января.
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