Роспотребнадзор проверяет ресторан в Екатеринбурге после отравления игроков ХК «Реактор»

– Вручено предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе о проведении текущей и заключительной дезинфекции в помещениях гостиницы и ресторана, – добавили в ведомстве.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге отравились игроки хоккейной команды «Реактор» из Нижнекамска, которые приехали в уральскую столицу на матч с «Авто».Как рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, санврачи проводят эпидемиологическое расследование пяти случаев заболевания острой кишечной инфекцией игроков ХК «Реактор».Специалисты Роспотребнадзора проводят проверку в ресторане, где питались хоккеисты. Для лабораторных исследований отобрали пробы пищи, воды, сырья и материала от сотрудников ресторана. На наличие возбудителей ОКИ бактериальной и вирусной этиологии также взяли материал от пяти заболевших спортсменов.Матчи OLIMPBET Чемпионата МХЛ между командами «Авто» и «Реактор» должны были состояться 26 и 27 октября в Екатеринбурге. Теперь игры перенесли на 8 и 9 января.