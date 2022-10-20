В мэрии Екатеринбурга объяснили, как получить выплаты семьям мобилизованных

10.24 Четверг, 27 октября 2022
Общество
Фото: Алевтина Трынова / Вечерние ведомости
В администрации Екатеринбурга рассказали, куда обращаться за единовременными выплатами семьям участников боевых действий и мобилизованных граждан.

Получить единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей, как рассказали в мэрии Екатеринбурга, может супруг или супруга мобилизованного или участника боевых действий, родитель или усыновитель, бабушка или дедушка военнослужащего (если нет других имеющих право на получение выплаты членов семьи).

Также выплата положена на каждого несовершеннолетнего ребенка военнослужащего, на детей с 18 до 23 лет, которые учатся на очной форме в общеобразовательной, профессиональной образовательной или образовательной организации высшего образования.

Чтобы получить выплату, необходимо обратиться в управление соцполитики министерства социальной политики Свердловской области по месту жительства:

- ул. Бабушкина, 22;
- ул. Генеральская, 6;
- Автомобильный переулок, 3;
- ул. Хомякова, 14/А;
- ул. Коуровская, 22;
- Шейнкмана, 22.

После этого управление соцполитики обработает поданное заявление: запросит необходимые документы в других ведомствах и проверит предоставленную информацию. Затем, если правой на получение поддержки подтверждено документами, выплата будет произведена через банки, в том числе с использованием Единой социальной карты.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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