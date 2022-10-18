Новая лыжная база откроется в парке Маяковского в Екатеринбурге
Общество
Фото: Владислав Бурнашев / ТАСС-Урал
В ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге в этом зимнем сезоне откроют новую лыжную базу. Об этом и о других планах сообщил директор парка Павел Зубакин на пресс-конференции в ТАСС.
По словам Зубакина, работы по созданию лыжной базы начались еще в прошлом году. Лыжную трассу восстановили, сделали ее шире и ровнее. В этом году приобрели спецтехнику, чтобы укладывать лыжню, подготовить ее для прохождения классическим и коньковым стилем.
Кроме того, партнер из ХМАО несколько месяцев назад приступил к строительству двухэтажного павильона, где оборудуют прокат инвентаря и лыжную школу. Пропускная способность проката – от 30 до 40 человек одномоментно.
Также с первыми морозами в парке зальют лед и начнет работать каток «Северное сияние». Сейчас ведется оборудование площадки. Ее площадь составит 10 тысяч квадратных метров, а павильон займет 600 квадратных метров. На катке установят 10-метровую елку, возле катка появится обзорная площадка.
Помимо этого, в ЦПКиО вновь сделают 17-метровую горку. Чтобы избежать возникновения очередей, она будет двухскатная, а рядом установят горку для детей.
По словам Зубакина, работы по созданию лыжной базы начались еще в прошлом году. Лыжную трассу восстановили, сделали ее шире и ровнее. В этом году приобрели спецтехнику, чтобы укладывать лыжню, подготовить ее для прохождения классическим и коньковым стилем.
Кроме того, партнер из ХМАО несколько месяцев назад приступил к строительству двухэтажного павильона, где оборудуют прокат инвентаря и лыжную школу. Пропускная способность проката – от 30 до 40 человек одномоментно.
Также с первыми морозами в парке зальют лед и начнет работать каток «Северное сияние». Сейчас ведется оборудование площадки. Ее площадь составит 10 тысяч квадратных метров, а павильон займет 600 квадратных метров. На катке установят 10-метровую елку, возле катка появится обзорная площадка.
Помимо этого, в ЦПКиО вновь сделают 17-метровую горку. Чтобы избежать возникновения очередей, она будет двухскатная, а рядом установят горку для детей.
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