Новая лыжная база откроется в парке Маяковского в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге в этом зимнем сезоне откроют новую лыжную базу. Об этом и о других планах сообщил директор парка Павел Зубакин на пресс-конференции в ТАСС.По словам Зубакина, работы по созданию лыжной базы начались еще в прошлом году. Лыжную трассу восстановили, сделали ее шире и ровнее. В этом году приобрели спецтехнику, чтобы укладывать лыжню, подготовить ее для прохождения классическим и коньковым стилем.Кроме того, партнер из ХМАО несколько месяцев назад приступил к строительству двухэтажного павильона, где оборудуют прокат инвентаря и лыжную школу. Пропускная способность проката – от 30 до 40 человек одномоментно.Также с первыми морозами в парке зальют лед и начнет работать каток «Северное сияние». Сейчас ведется оборудование площадки. Ее площадь составит 10 тысяч квадратных метров, а павильон займет 600 квадратных метров. На катке установят 10-метровую елку, возле катка появится обзорная площадка.Помимо этого, в ЦПКиО вновь сделают 17-метровую горку. Чтобы избежать возникновения очередей, она будет двухскатная, а рядом установят горку для детей.