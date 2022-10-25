Следственный комитет РФ заволновался загрязнением уральских рек

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Информационный центр Следственного комитета России сообщил, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил подчинённым проверить информацию о продолжающемся загрязнении уральской реки Сосьва. В защите от загрязнений нуждаются и её притоки.Внимания Бастрыкина к острой экологической проблеме сумели добиться неравнодушные жители городов и сёл, расположенных по берегам Сосьвы. Они подняли такую шумиху в соцсетях и так активно атаковали различные ведомства обращения, что, наконец-то, были услышаны Москвой. Уже три года уральцы требуют прекратить выброс медного купороса, попадающего в водоем из Ново-Шемурского карьера. Но разработка карьера продолжается, а с ней продолжается и загрязнение уральской природы.Более того, питерская компания «Полиметалл» расширяет деятельность по разработке золоторудных месторождений. В Ивделе на этой неделе прошли слушания о проекте начала добычи полезных ископаемых в верховьях реки Лозьва. Понятно, что уральские ветви власти такое только приветствуют — «экономическая привлекательность» проектов давно заставляет чиновников закрывать глаза на непривлекательные стороны этих планов, даже на бессрочный, невосполнимый вред, который они могут принести. Остаётся надеяться, что блеск «экономической привлекательности» не ослепит руководителя Следственного управления СК России по Свердловской области Михаила Богинского, которому Бастрыкин и поручил провести процессуальную проверку с экологической обстановкой на уральских реках.