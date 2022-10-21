Сценой спектакля-концерта о Свердловском рок-клубе послужит Музей андеграунда

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Новому Музею андеграунда в Екатеринбурге тесно в амплуа выставочного пространства. Здесь уже устраивали танцевальные перформансы и читали лекции. А в ближайшую субботу он на время станет концертной площадкой.Концерт, который устроят в Музее вечером 29-го октября, будет посвящением легендарному Свердловскому рок-клубу и станет завершающим аккордом в первом цикле программы «Музыкальный андеграунд». В окружении пёстрых полотен, выставленных в музее, очень уместно прозвучат песни «Чайфа», «Наутилуса Помпилиуса», Насти Полевой, «Апрельского марша». Но организатор мероприятия Дмитрий Касимов решил не делать «Свердловский рок» просто чередой исполнения известных рок-хитов, а внёс изрядную долю театральности в выступление музыкантов. Поэтому публика станет свидетелями не просто концерта, но концерта-спектакля.Вокалистами и музыкантами «Свердловского рока» выступят сам Дмитрий Касимов, Маргарита Мазитова, Александр Алферьев и другие. Руководство Музея андеграунда предупреждает, что количество билетов на спектакль-концерт ограничено, поэтому о их приобретении стоит побеспокоиться заранее.