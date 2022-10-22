Екатеринбургская «Исеть», возможно, опять станет гостиницей с едальней

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Гостиница «Исеть» в центральной части города уже почти 10 лет стоит опустевшим. Ишь изредка в ней появляются люди, как это было в 2015-м году, когда пространство закрытого отеля отдали под проведение Уральской индустриальной биеннале современного искусства.Многие застройщики, возможно, и рады были бы снести подковообразное здание, особенно с учётом лакомого его местоположения, да нельзя — мешает охранный статус объекта культурного наследия федерального значения. Гостиница «Исеть» — яркий памятник архитектуры конструктивизма, да ещё и вписана в другой «несносный» объект — в «городок чекистов». Но и желающих отремонтировать здание, столетие которого не за горами, как-то не особенно много.Но теперь затеплилась надежда, что видное строение снова оживёт, причём, станет выполнять свои прежние функции гостиницы с точкой общепита на первом этаже. По крайней мере, именно такие планы есть у компании «Деловой дом на Архиерейской», которой передали управление «Исетью».Но какие-то работы по восстановлению здания и по созданию в нём новой гостиницы будут начаты ещё не скоро. В самом «Деловом доме» указывают, что к проектным работам приступят только в 2024-м году. А это значит, что в своём опустевшем состоянии «Исеть» может продержаться вплоть до самого своего юбилея, то есть, до 2029-го года.В планах «Делового дома на Архиерейской» превратить гостиницу «Исеть» в дорогой, элитный отель. А точки общепита — итальянский ресторан и «стейк-хаус» работают там и сейчас. После реконструкции здания, возможно, на первом его этаже появятся и другие «едальни».