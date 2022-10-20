Администрацию Ирбита в судебном порядке обязали устранить крупную свалку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Свердловской природоохранной прокуратуре пришлось через суд добиваться от администрации городского округа Ирбит ликвидации свалки. Скопление отходов было обнаружено в карьере отработанных глин.Согласно правилам, свалка в карьере должна была быть поставлена на учёт, как объект накопленного вреда окружающей среде, после чего власти Ирбита должны были озаботиться её ликвидацией. Своевременно этого сделано не было, почему природоохранной прокуратуре и пришлось обращаться в суд.Соответчиком ирбитской администрации стало Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Суд посчитал исковые требования справедливыми и удовлетворил их, — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Вопрос теперь только в том, когда начнутся работы по ликвидации свалки и в какие сроки будут завершены. Это и должна проконтролировать прокуратура.