Администрацию Ирбита в судебном порядке обязали устранить крупную свалку
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
Свердловской природоохранной прокуратуре пришлось через суд добиваться от администрации городского округа Ирбит ликвидации свалки. Скопление отходов было обнаружено в карьере отработанных глин.
Согласно правилам, свалка в карьере должна была быть поставлена на учёт, как объект накопленного вреда окружающей среде, после чего власти Ирбита должны были озаботиться её ликвидацией. Своевременно этого сделано не было, почему природоохранной прокуратуре и пришлось обращаться в суд.
Соответчиком ирбитской администрации стало Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Суд посчитал исковые требования справедливыми и удовлетворил их, — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Вопрос теперь только в том, когда начнутся работы по ликвидации свалки и в какие сроки будут завершены. Это и должна проконтролировать прокуратура.
Согласно правилам, свалка в карьере должна была быть поставлена на учёт, как объект накопленного вреда окружающей среде, после чего власти Ирбита должны были озаботиться её ликвидацией. Своевременно этого сделано не было, почему природоохранной прокуратуре и пришлось обращаться в суд.
Соответчиком ирбитской администрации стало Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Суд посчитал исковые требования справедливыми и удовлетворил их, — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Вопрос теперь только в том, когда начнутся работы по ликвидации свалки и в какие сроки будут завершены. Это и должна проконтролировать прокуратура.
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