Под Нижним Тагилом нашли редкого вредного жука-усача

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Свердловские сотрудники Россельхознадзора нашли под Нижним Тагилом редкого карантинного вредителя леса – черного крапчатого усача.Его обнаружили в рамках фитосанитарного мониторинга с помощью феромонной ловушки, установленной на нижнем складе лесоперерабатывающего предприятия (такая ловушка привлекает насекомых, которых затем направляют на изучение в лабораторию).По результатам энтомологической экспертизы, проведенной агрономами Свердловского референтного центра Россельхознадзора, было установлено, что в ловушку попал Monochamus impluviatus (восточносибирский хвойный усач, черный крапчатый усач).Информацию об обнаружении редкого вредителя передали в региональное Управление Россельхознадзора, где будут приняты меры по обеспечению фитосанитарной безопасности.Monochamus impluviatus является редким карантинным вредителем леса. Он наносит вред лиственнице, сосне, в том числе кедровой, и ели. Жуки поедают кору молодых веток дерева, грызут хвою. Как правило, этот вредитель селится на больных, слабых, отмирающих или недавно спиленных деревьях.