В Екатеринбурге в ноябре пройдет Неделя моды
Общество
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
Неделя моды пройдет в Екатеринбурге с 8 по 13 ноября. Часть мероприятий примет креативный кластер «Домна», а часть – Уральский центр развития дизайна.
Как рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, на площадке креативного кластера 10 ноября пройдет торгово-закупочная сессия. Представители МинАПК области, администрации Екатеринбурга, официальных представителей генеральных консульств Узбекистана, Киргизии и Таджикистана, СОФПП, торговых предприятий и производители обсудят возможности реализации продукции и формы сотрудничества.
Также 11 ноября в «Домне» состоится показ коллекции одежды дизайнера Джемала Махмудова, который развивает свой бренд MD MAKHMUDOV DJEMAL с 2010 года.
Кроме того, мероприятия 17-го сезона Недели моды пройдут на площадке Уральского центра развития дизайна. Всего ожидается участие более 50 российских дизайнеров. Программа Недели моды опубликована на сайте проекта.
Как рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, на площадке креативного кластера 10 ноября пройдет торгово-закупочная сессия. Представители МинАПК области, администрации Екатеринбурга, официальных представителей генеральных консульств Узбекистана, Киргизии и Таджикистана, СОФПП, торговых предприятий и производители обсудят возможности реализации продукции и формы сотрудничества.
Также 11 ноября в «Домне» состоится показ коллекции одежды дизайнера Джемала Махмудова, который развивает свой бренд MD MAKHMUDOV DJEMAL с 2010 года.
Кроме того, мероприятия 17-го сезона Недели моды пройдут на площадке Уральского центра развития дизайна. Всего ожидается участие более 50 российских дизайнеров. Программа Недели моды опубликована на сайте проекта.
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