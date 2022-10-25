Свердловчанам продавали билеты на несуществующую «Ласточку»

– Перевозчиком допущены нарушения закона о защите прав потребителей. Транспортным прокурором руководителю общества внесено представление об устранении нарушений, а также в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.14.8 КоАП РФ, – добавили в Уральской транспортной прокуратуре.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области пассажирам продавали билеты на несуществующую «Ласточку». Нижнетагильская транспорта прокуратура проводит проверку.Как рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, из-за проведения технических работ на железнодорожной инфраструктуре были ограничены маршруты пригородных скоростных поездов «Ласточка» от станции Качканар до станции Нижний Тагил с 14 по 15 сентября.Однако, согласно сообщениям СМИ, пассажирам продолжали продавать билеты на данное направление.