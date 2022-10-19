Конец октября в Свердловской области будет холодным

17.57 Среда, 26 октября 2022
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области и Екатеринбурге во второй половине недели будет холодно. Температура воздуха днем ожидается в районе +2°С.

В четверг, 27 октября, в области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -1…-6°С, днем -1…+4°С. Ветер северо-западный, западный со скоростью 3-8 м/сек.

В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -2…-4°С, днем 0…+2°С. Ветер северо-западный, западный со скоростью 3-8 м/сек.

В пятницу, 28 октября, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, ночью преимущественно в виде мокрого снега, днем – дождя. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью 0…-5°С, днем +1…+6°С. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек, днем порывы до 15 м/сек.

В столице Урала облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью 0…-2°С, днем +1…+3°С. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек.

В субботу, 29 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью -1…-6°С, днем 0…+5°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.

В Екатеринбурге облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью 0…-2°С, днем 0…+2°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.

Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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