В Свердловской области выявили 338 случаев коронавируса за сутки

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области коронавирусом заболели еще 338 человек. С начала пандемии в регионе выявлено 542 857 случаев COVID-19.По выздоровлению выписали 463 пациентов. Всего вылечились 524 727 свердловчан.От коронавируса умер один человек. Общее число летальных исходов в регионе – 10 848.