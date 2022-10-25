В Свердловской области выявили 338 случаев коронавируса за сутки
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области коронавирусом заболели еще 338 человек. С начала пандемии в регионе выявлено 542 857 случаев COVID-19.
По выздоровлению выписали 463 пациентов. Всего вылечились 524 727 свердловчан.
От коронавируса умер один человек. Общее число летальных исходов в регионе – 10 848.
По выздоровлению выписали 463 пациентов. Всего вылечились 524 727 свердловчан.
От коронавируса умер один человек. Общее число летальных исходов в регионе – 10 848.
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