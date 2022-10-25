Переулок Кольцова перекроют в Екатеринбурге
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение транспорта по переулку Кольцова. Речь идет об участке от Республиканской улицы до Молодежи.
Перекрытие связано со строительством сетей водоотведения в переулке Кольцова. Ограничения будут действовать с 15 ноября по 15 декабря.
На время проведения работ движение транспорта направят по улицам Республиканская, Ершова и Молодежи.
Перекрытие связано со строительством сетей водоотведения в переулке Кольцова. Ограничения будут действовать с 15 ноября по 15 декабря.
На время проведения работ движение транспорта направят по улицам Республиканская, Ершова и Молодежи.
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