В Свердловской области мобилизованные могут зарегистрировать брак в день обращения в ЗАГС

– Мы идем навстречу людям, в жизни которых сложились особые обстоятельства. С каждым случаем работаем индивидуально и стараемся помочь каждой паре – сделать всё, что зависит от управления ЗАГС, – заявила заместитель руководителя Управления ЗАГС по Свердловской области Наталья Храмова.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области в отделах ЗАГСа в сокращенные сроки организуют регистрацию брака для мобилизованных. Пары могут зарегистрировать брак в день подачи заявления в ЗАГС.Так, 25 октября в отделе ЗАГС Октябрьского района Екатеринбурга по упрощенной процедуре брак заключили четыре пары. Для них провели общую торжественную регистрацию.Как рассказали в департаменте информполитики области, одна из пар – Степан и Оксана – решили официально оформить свои отношения на следующий день после того, как молодой человек получил повестку. Степан сделал Оксане предложение в субботу, а уже во вторник их объявили мужем и женой.Отмечается, что такие церемонии проходят не только в Екатеринбурге, но и в других муниципалитетах Свердловской области.