Рельсовый автобус начнет курсировать из Екатеринбурга в Челябинск в ноябре

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Из Екатеринбурга в Челябинск с 11 ноября начнет курсировать рельсовый автобус «Орлан». Время в пути составит 3 часа 56 минут.Как рассказали в пресс-службе Южно-Уральской ЖД, из Челябинска электричка будет отправляться каждый день в 06.50, прибывать в Екатеринбург – в 10.46. Отправление из Екатеринбурга ежедневно – в 18.07, прибытие в Челябинск – в 22.04.На маршруте рельсового автобуса «Орлан» предусмотрены остановки на о.п. 236 км, станциях Аргаяш, Кыштым, Верхний Уфалей, Полевской и о.п. Первомайская.