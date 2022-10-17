Рельсовый автобус начнет курсировать из Екатеринбурга в Челябинск в ноябре
Общество
Фото: пресс-служба Южно-Уральской ЖД / yuzd.rzd.ru
Из Екатеринбурга в Челябинск с 11 ноября начнет курсировать рельсовый автобус «Орлан». Время в пути составит 3 часа 56 минут.
Как рассказали в пресс-службе Южно-Уральской ЖД, из Челябинска электричка будет отправляться каждый день в 06.50, прибывать в Екатеринбург – в 10.46. Отправление из Екатеринбурга ежедневно – в 18.07, прибытие в Челябинск – в 22.04.
На маршруте рельсового автобуса «Орлан» предусмотрены остановки на о.п. 236 км, станциях Аргаяш, Кыштым, Верхний Уфалей, Полевской и о.п. Первомайская.
Как рассказали в пресс-службе Южно-Уральской ЖД, из Челябинска электричка будет отправляться каждый день в 06.50, прибывать в Екатеринбург – в 10.46. Отправление из Екатеринбурга ежедневно – в 18.07, прибытие в Челябинск – в 22.04.
На маршруте рельсового автобуса «Орлан» предусмотрены остановки на о.п. 236 км, станциях Аргаяш, Кыштым, Верхний Уфалей, Полевской и о.п. Первомайская.
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