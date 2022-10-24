ФК «Урал» внезапно расторг контракт с футболистом, проведшим в клубе всего месяц
Остон Урунов сыграл 79 минут в трёх матчах и не отличился результативными действиями
Общество
Фото: Пресс-служба ФК «Урал»
Футбольный клуб «Урал» объявил о расторжении контракта с узбекистанским полузащитником Остоном Уруновым. Согласно информации на официальном сайте екатеринбургского клуба, сотрудничество с футболистом прекращено по обоюдному согласию сторон.
«Желаем игроку удачи в дальнейшей карьере!» — коротко написала пресс-служба ФК «Урал».
Остон Урунов заключил контракт с «Уралом» совсем недавно – в начале сентября он перешёл в клуб в статусе свободного агента. Контракт узбекистанского легионера с екатеринбургским клубом был заключён до 30 июня 2024 года и имел опцию продления ещё на один год. Однако Урунову придётся искать новый клуб раньше этого времени.
Урунов является воспитанником ташкентского «Пахтакора». В России до «Урала» он выступал за московский «Спартак» и «Уфу». В составе команды из Екатеринбурга Урунов сыграл суммарно 79 минут в трёх матчах (два в РПЛ и один в Кубке России) и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 700 тысяч евро.
«Желаем игроку удачи в дальнейшей карьере!» — коротко написала пресс-служба ФК «Урал».
Остон Урунов заключил контракт с «Уралом» совсем недавно – в начале сентября он перешёл в клуб в статусе свободного агента. Контракт узбекистанского легионера с екатеринбургским клубом был заключён до 30 июня 2024 года и имел опцию продления ещё на один год. Однако Урунову придётся искать новый клуб раньше этого времени.
Урунов является воспитанником ташкентского «Пахтакора». В России до «Урала» он выступал за московский «Спартак» и «Уфу». В составе команды из Екатеринбурга Урунов сыграл суммарно 79 минут в трёх матчах (два в РПЛ и один в Кубке России) и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 700 тысяч евро.
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