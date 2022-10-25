О репрессированных артистах Театра оперы и балета расскажут в Музее истории Екатеринбурга
Общество
Фото: Юлия Медведева
Сталинские репрессии не обошли стороной артистов и сотрудников Свердловского театра оперы и балета. Более 20 из них попали под жернова политического террора в период с 30-х по 50-ые годы прошлого века.
Истории репрессированных балетных танцовщиков и оперных солистов станут основой лекции «Маленькие трагедии Свердловского театра оперы и балета». Её прочтут вечером в среду, 26-го октября в Музее истории Екатеринбурга. Кроме того, слушатели узнают подробности о поджоге нотной библиотеки и о том, как Свердловский театр был связан с Мюнхенской академией художеств.
Лекторами выступят сотрудники Музея истории Екатеринбурга Елена Шушарина и Евгений Бурденков. Начало лекции — 19:00.
Истории репрессированных балетных танцовщиков и оперных солистов станут основой лекции «Маленькие трагедии Свердловского театра оперы и балета». Её прочтут вечером в среду, 26-го октября в Музее истории Екатеринбурга. Кроме того, слушатели узнают подробности о поджоге нотной библиотеки и о том, как Свердловский театр был связан с Мюнхенской академией художеств.
Лекторами выступят сотрудники Музея истории Екатеринбурга Елена Шушарина и Евгений Бурденков. Начало лекции — 19:00.
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