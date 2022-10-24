Перекрытие улицы Мраморской в Екатеринбурге продлили до ноября
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге продлили закрытие движения транспорта по улице Мраморской до 22 ноября. Речь идет об участке от дома №4 до пересечения с Каслинским переулком.
Как напомнили в пресс-службе мэрии, ограничения связаны с проведением работ по ремонту проезжей части.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
Как напомнили в пресс-службе мэрии, ограничения связаны с проведением работ по ремонту проезжей части.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Штормовое предупреждение продлили в Свердловской области
24 октября 2022
24 октября 2022
Синоптики продлили предупреждение о пожарной опасности в Свердловской области до 25 октября
22 октября 2022
22 октября 2022