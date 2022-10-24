Перекрытие улицы Мраморской в Екатеринбурге продлили до ноября

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге продлили закрытие движения транспорта по улице Мраморской до 22 ноября. Речь идет об участке от дома №4 до пересечения с Каслинским переулком.Как напомнили в пресс-службе мэрии, ограничения связаны с проведением работ по ремонту проезжей части.Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.