В Свердловской области за неделю ОРВИ заболели 31 894 человека

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за прошлую неделю зафиксировали 31 894 случая ОРВИ. Это ниже уровня прошлой недели на 1,8%, но выше среднего многолетнего уровня на 6,6%.В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области рассказали, что среди заболевших 61% – дети.Неблагополучными по заболеваемости ОРВИ признаны Сухой Лог, ЗАТО Свободный, ГО Краснотурьинск, Богданович и Туринский городской округ. В Екатеринбурге зафиксировано 14 563 случая заболевания ОРВИ.Кроме того, за неделю, по предварительным диагнозам, в области зарегистрировано 546 случаев внебольничных пневмоний. На Екатеринбург приходится 160 случаев заболевания.