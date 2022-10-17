В Свердловской области за неделю ОРВИ заболели 31 894 человека
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области за прошлую неделю зафиксировали 31 894 случая ОРВИ. Это ниже уровня прошлой недели на 1,8%, но выше среднего многолетнего уровня на 6,6%.
В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области рассказали, что среди заболевших 61% – дети.
Неблагополучными по заболеваемости ОРВИ признаны Сухой Лог, ЗАТО Свободный, ГО Краснотурьинск, Богданович и Туринский городской округ. В Екатеринбурге зафиксировано 14 563 случая заболевания ОРВИ.
Кроме того, за неделю, по предварительным диагнозам, в области зарегистрировано 546 случаев внебольничных пневмоний. На Екатеринбург приходится 160 случаев заболевания.
В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области рассказали, что среди заболевших 61% – дети.
Неблагополучными по заболеваемости ОРВИ признаны Сухой Лог, ЗАТО Свободный, ГО Краснотурьинск, Богданович и Туринский городской округ. В Екатеринбурге зафиксировано 14 563 случая заболевания ОРВИ.
Кроме того, за неделю, по предварительным диагнозам, в области зарегистрировано 546 случаев внебольничных пневмоний. На Екатеринбург приходится 160 случаев заболевания.
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