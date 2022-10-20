Фонд «Дети России» передал детскому онкоцентру в Екатеринбурге оборудование стоимостью более 14 млн рублей



Фото: пресс-служба УГМК

– В борьбе с болезнью дорога каждая минута. Современная техника даёт возможность получать здесь, дома, необходимую помощь, не тратить время на ожидание результатов анализов из столиц. В онкоцентре работают великолепные врачи и учёные. Они каждый день спасают бесценные детские жизни. Современные приборы помогут им в этом, – отметила директор фонда Юлия Нутенко.



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Спасти как можно больше детских жизней, помочь маленьким пациентам получать высокотехнологичное лечение в родном регионе – для этого Благотворительный фонд «Дети России» (основан УГМК) с 2012 года помогает Центру детской онкологии и гематологии ОДКБ Екатеринбурга в обновлении технологической базы.Сегодня завершён очередной этап этого проекта. Приобретены и введены в эксплуатацию два прибора общей стоимостью более 14 000 000 рублей. Проточный цитометр CytoFLEX S позволяет проводить высокоточный анализ и, исходя из его результатов, своевременно назначать необходимое лечение. Роботизированная станция QIAcube Connect в автоматическом режиме осуществляет генетический анализ.Обновление технологической базы онкоцентра – проект фандрайзинговый. В течение нескольких лет значительную сумму собирали общими усилиями. Помогали благотворители со всей России, люди разного возраста и уровня достатка, которые перечисляли небольшие суммы через специальные сервисы на сайте. Весомый вклад в дорогую покупку внесли руководство и сотрудники Уральской горно-металлургической компании, а также хоккейный клуб «Автомобилист».Администрация, игроки и фанаты клуба «Автомобилист» с 2019 года помогают бороться с детским раком. Для помощи маленьким пациентам клуб ежегодно проводит благотворительный матч. В 2022 году в ходе мероприятия была собрана рекордная сумма – почти полмиллиона рублей. Также по итогам этого матча покупка QIAcube Connect была полностью оплачена благодаря руководству хоккейного клуба.